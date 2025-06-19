Улицу Чурикова закрывают на ремонт с 19 июня.

По информации отдела ЖКХ Уральска, в связи со средним ремонтом дорожного покрытия по улице Чурикова с пересечении улиц Мунайшылар до улицы Зрелова временно закрывается данный участок дороги. Дорогу закроют с 19 июня до завершения ремонтных и восстановительных работ.

Движение общественного транспорта временно организовано по следующей схеме:

В прямом направлении:

Маршрут №35

→ на улицу Есенжанова

→ на улицу Шолохова

→ на улице Гарифоллы Курмангалиева

→ на улицу Капана Мусина

→ далее по проспекту Абулхаир хана.

В обратном направлении:

проспект Абулхаир Хана

→ на улицу Капана Мусина

→ на улицу Гарифоллы Курмангалиева

→ на улицу Шолохова

→ на улицу Есенжанова

→ далее по маршруту.

— Приносим извинения за временные неудобства и благодарим за понимание. Соблюдайте осторожность и правила дорожного движения! - добавили в отделе ЖКХ.



