По информации отдела ЖКХ Уральска, в связи со средним ремонтом дорожного покрытия по улице Чурикова с пересечении улиц Мунайшылар до улицы Зрелова временно закрывается данный участок дороги. Дорогу закроют с 19 июня до завершения ремонтных и восстановительных работ.
Движение общественного транспорта временно организовано по следующей схеме:
В прямом направлении:
Маршрут №35
→ на улицу Есенжанова
→ на улицу Шолохова
→ на улице Гарифоллы Курмангалиева
→ на улицу Капана Мусина
→ далее по проспекту Абулхаир хана.
В обратном направлении:
проспект Абулхаир Хана
→ на улицу Капана Мусина
→ на улицу Гарифоллы Курмангалиева
→ на улицу Шолохова
→ на улицу Есенжанова
→ далее по маршруту.
— Приносим извинения за временные неудобства и благодарим за понимание. Соблюдайте осторожность и правила дорожного движения! - добавили в отделе ЖКХ.