Больше всех антирабическую прививку получили жители Уральска и Жанибекского района.

Всё больше жителей ЗКО обращаются за прививкой от бешенства

Заместитель руководителя управления санитарно-эпидемиологического контроля по ЗКО Нурлыбек Мустаев заверил, что в этом году среди населения случаи бешенства не зарегистрированы и эпидемиологическая ситуация по этому особо опасному инфекционному заболеванию остается благоприятной.

Однако по итогам пяти месяцев обращаемость населения за антирабической помощью увеличилась. За этот период 1067 человек обратились за медицинской помощью по поводу укусов или ослюнения животными. В 2024 году за прививкой от бешенства обратились 1046 человек. Высокие показатели зафиксированы в Жанибекском районе и в городе Уральск. Больше всех от укусов животных пострадали мужчины. Количество детей составляет 371.

Основная доля травм приходится на укусы собак — 70,9%, кошек — 25,4%, остальные случаи среди других животных.

Санврачи рекомендуют, при укусе, царапании или попадания слюны животных немедленно обратиться за медицинской помощью и получить полный курс вакцины против бешенства.

При укусе необходимо:

обильно промыть рану 20% водно-мыльном раствором, и края раны обработать 70% спиртовым раствором или 5% раствором йода.

По месту жительства обратиться за медицинской помощью. Если укус произошел в Уральске - в травмпункты областной клинической больницы и областную детскую многопрофильную и городскую многопрофильную больницу, если в районах – к травматологу и хирургу центральной районной больницы.

получить курс прививок, назначенных хирургом.

– Всего 5 прививок (0, 3, 7, 14,28) спасут вам жизнь, - сказал Нурлыбек Мустаев.



