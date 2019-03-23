Серые, белые, коричневые, спортивные, бойные и декоративные голуби были представлены своими хозяевами на выставке-ярмарке, развернувшейся в спорткомплексе "Мунайшы". - Оказывается, в Атырау очень много голубятников! Как это романтично! И очень много разных голубей! Я получила сегодня позитивный заряд!- говорит атыраучанка Светлана Горшкова. Облуправление физкультуры и спорта поставило задачу - показать жителям, что есть голуби не только декоративные, но и спортивные и даже бойные. - Всю свою сознательную жизнь развожу голубей, - делится Болат Уталиев. - У меня бойные голуби. Всего их 80. Время от времени обновляю состав. В последний раз я покупал голубок в Сочи. Разводить голубей - удовольствие не из дешевых. К примеру, одна голубка из разряда "бойных голубей" стоит более 40 тысяч тенге. Но это голубятников не останавливает. Хобби есть хобби. К слову, первого места на выставке был удостоен тот самый Болат Уталиев. Мероприятие прошло при поддержке областного управления физкультуры и спорта.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.