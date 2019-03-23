Воспитанники тренера по шито-рю карате-до Жанболата Губайдуллина приняли участие в чемпионате мира, который проходил в городе Токио. Участниками чемпионта стали порядка 1500 спортсменов из 36 стран мира. 3 аксайца вошли в состав сборной Казахстана: Куаныш Русланов, Есет Саркулов и Жангир Губайдуллин. Ребятам удалось завоевать 2 бронзы в программе «ката» (юноши 12-13 лет), Русланов Куаныш занял 3 место. Также третьим на пьедестал почета поднялся Есет Саркулов — программа «кумитэ» среди юношей 12-13 лет. Хороший результат у Жанболата Губайдуллина — в своей возрастной категории он вошел в пятерку лучших.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.