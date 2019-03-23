Подготовьте тушку – если она замороженная, разморозить естественным способом: утром выложите из морозильника в холодильник. К вечеру она оттает. Помойте холодной водой, положите в емкость, где будете варить и залейте холодной водой. Не гладите курицу в горячую воду!Доведите до кипения на сильном огне. Образовавшуюся пеню сразу удаляйте. А огонь уменьшите. Чтобы вода не бурлила. Если вы пропустили пену, и она хлопьями распространилась по всему бульону, влейте стакан холодной воды. Хлопья соберутся, и вы легко их удалите. Только после этого солите и перчите. Варите до готовности курицы.