Если прихожая большая, все равно не спешите заставлять ее мебелью. Достаточно стандартного набора – полки для обуви, головных уборов, вешалки для одежды и зеркало. Остальное пространство пригодиться, например, для хранения велосипеда.Практичность – главное в обстановке прихожей в частном доме. Стены можно отделать пластиковыми панелями, за ними просто ухаживать, а для обуви продумать удобные сушилки.Светлые тона в интерьере визуально расширяют пространство, также добавят простор небольшой прихожей. Мебель нужна только самая необходимая и тоже светлых тонов.