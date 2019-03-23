Стоит увидеть это местечко своими глазами – нигде больше такого нет. Называется оно - Стеклянный пляж, Форт Брэгг, Калифорния, США.Удивительное место славится необычностью пляжа. В начале 20 века здесь была мусорная свалка. Когда в 60-х годах ее закрыли, мусор так и остался на берегу. Завалы из разбитого стекла, пластмасс остались валяться под теплым калифорнийским солнцем, омываться морским прибоем и обдуваться морским бризом.Через 20 лет обнаружилось, что свалка исчезла, а все стекло, под действием морской воды превратилось в удивительные, разноцветные, полупрозрачные камни. Это место очень популярно среди туристов.А местные мастера делают всевозможные сувениры из этих камешков, которые с радостью покупают туристы, приезжающие посмотреть на это чудо вмешательства природы в дела человека.