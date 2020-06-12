Как сообщили в ЖКХ г.Уральск, с 13 июня по 1 июля в районе центра Кадыра Мырза Али будут проводиться работы по ремонту дорог, благоустройству, озеленению территорий, реконструкции фонтанов и других объектов инфраструктуры. - В связи с этим прилегающая площадь будет закрыта ради безопасности горожан. Просим граждан проявить понимание за временные неудобства, - отметили в отделе жилищно-коммунального хозяйства г.Уральск. Стоит отметить, что ранее уральцы жаловались на плачевное состояние площади Первого президента. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.