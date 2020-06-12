По информации пресс-службы ДЧС ЗКО, сообщение о том, что на опоре линий электропередач по проспекту Назарбаева поступило в 11.04. Прибывшим на место ЧП спасти электромонтера не удалось. 30-летний мужчина погиб на месте происшествия. Тело мужчины спустили на землю при помощи спецтехники. Другие подробности происшествия выясняются.