Сегодня, 13 августа, курс доллара снова вырос, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". В обменных пунктах Уральска американская валюта продается по 366 тенге, купить доллар можно за 361 тенге. Российский рубль продается по 5.39 тенге, покупка составляет 5.32 тенге. Нужно отметить, что доллар по итогам дневных торгов на KASE ослаб до 363,45 тенге. По данным сайта informburo.kz, в Нацбанке прокомментировали резкое падение тенге на бирже. Ослабление тенге происходит на фоне общего ослабления валют развивающихся стран, сообщили в Нацбанке. Основными причинами ослабления валют развивающихся стран являются геополитическая напряжённость, а также протекционистская и санкционная политики США в отношении ряда развивающихся стран (Россия, Китай, Турция), что приводит к обострению дипломатических отношений, отметил финрегулятор. - Дополнительно наблюдается общее укрепление курса доллара на мировых рынках вследствие ожиданий по повышению процентных ставок ФРС США на фоне позитивных тенденций в экономике. Данные факторы в совокупности сформировали тренд перетока капитала с развивающихся рынков в развитые, – говорится в сообщении. В настоящее время курсообразование происходит под действием фундаментальных факторов. - Национальный банк осуществляет постоянный мониторинг ситуации на валютном рынке и в случае необходимости готов осуществлять интервенции, направленные на сглаживание значительных и дестабилизирующих краткосрочных колебаний курса тенге, – вновь заметили в Нацбанке. Фото Медета МЕДРЕСОВА