Владельцу "Сузуки" родители 8-летнего Николая должны выплатить 100 тысяч тенге, владельцу "Тойоты" - 300 тысяч тенге и 1 миллион тенге владельцу автомобиля "Хендай", сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Как рассказала начальник МПС УВД г.Уральск Муслим ДЖАРДЕМОВ, ущерб, нанесенный 8-летним Николаем, составил порядка 1,4 млн тенге. В первом случае это 100 тысяч тенге, во втором около 300 тысяч тенге и в последнем случае 1 млн тенге.
- Николай за последнюю неделю совершил три угона на территории города Уральск. 6, 8 и 12 августа этого года были угнаны автотранспортные средства. Мальчик воспользовался халатностью владельцев автомашин, которые оставляли ключи в салонах машин. Коля вполне нормальный мальчик, учится в школе, семья полная. Отец является водителем с 30-летним стажем. Условия проживания нормальные. У него есть компьютер, планшет, учебный стол, - рассказал Муслим ДЖАРДЕМОВ.
По словам отца Николая Александра КЕРЦМАНА, сын увлекается компьютерными играми, в частности, связанными с автомашинами.
- Он постоянно в планшете играет в игры с автобусами, с фурами. Знает все марки автомашин. Он их паркует, загоняет умело куда надо. Когда я работал на автобусе водителем, он всегда рядом сидел, смотрел. Наверное, любовь к машинам ему все-таки с генами передалась. Но он раньше не был таким. За эти две недели его как-будто подменили, - говорит Александр КЕРЦМАН.
К слову, Александр КЕРЦМАН страдает сердечными заболеваниями и в данный момент имеет вторую группу инвалидности. Пенсия его составляет всего 43 тысячи тенге. Как оплатить ущерб, нанесенный сыном, мужчина не знает.
- Я, наверное, попрошу, чтобы у меня часть пенсии удерживали, чтобы оплатить ущерб, - говорит мужчина.
Как рассказали в полиции, по всем фактам угона возбуждены уголовные дела по статье 140 УК РК "Ненадлежащее воспитание несовершеннолетних детей", и они находятся в производстве УВД города Уральск. Дело Коли будут рассматривать в комиссии по делам несовершеннолетних в присутствии директора школы, психологов и ИДН.
-По данной статье предусмотрен штраф и исправительные работы в отношении родителей. Я бы, конечно, хотел бы ему показать изолятор временного содержания, в котором содержатся преступники. Но он еще маленький, и нам бы не хотелось травмировать психику ребенку. Вместо этого мы покажем ему штрафстоянку, где много разбитых автомашин. Мы с мальчиком поговорили, и я думаю, он для себя уже выводы сделал, - заявил Муслим ДЖАРДЕМОВ.
Выяснилось, что мальчик совершал и побеги из дома. Его искали инспекторы по делам несовершеннолетних совместно с родителями.
Сам же Коля заявил, что когда вырастет, хочет быть водителем автобуса.
Напомним, 8-летний Николай за неделю угнал три автомашины. Вечером 6 августа мальчик угнал автомобиль "Сузуки"
. По пути он зацепил "Ладу Гранту". Тогда ребенок рассказал, что угнать авто его подговорил друг. Отец мальчика и вовсе рассказал, что сын сидел дома и учил таблицу умножения. Далее уже 9 августа Коля совершил очередной угон автомашины марки "Тойота",
которая стояла неподалеку от магазина "Теремок". Следует отметить, что, угнав автомобиль, мальчик врезался в колонну под мостом. В третий раз он сел за руль автомобиля Hyundai
и врезался в бетонные блоки, которые установлены на ремонтируемом участке улицы Штыбы. К счастью, во всех трех случаях никто не пострадал. Стоит отметить, что полицейские заявили что будут проводить мальчику психиатрическую экспертизу
, а родителей привлекут к административной ответственности по статье 127 КоАП РК "Невыполнение родителями обязанностей по воспитанию своих детей". Директор школы, в которой учится Николай, рассказала, что мальчик занимается на отлично
.
Фото Медета МЕДРЕСОВА