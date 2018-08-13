Иллюстративное фото Макатский районный суд вынес приговор экс-заместителю акима района и начальнику районного отдела строительства. Подсудимые в январе этого года были задержаны сотрудниками департамента Национального бюро по противодействию коррупции по Атырауской области. - Должностные лица обвинялись в получении взятки от нерадивого подрядчика в размере 500 тысяч тенге, который занимался строительством следующих объектов: "Термомодернизация микрорайона Привокзальный", "Строительство Центральной площади", "Строительство аллеи "Болашак", - рассказали в пресс-службе Атырауского областного суда. Решением суда заместитель акима Макатского района был признан виновным по п.1,2 ч.3 статьи 366 УК РК "Получение взятки путем вымогательства группой лиц по предварительному сговору" и приговорен к 7 годам лишения свободы в учреждении средней безопасности. Экс-чиновник был взят под стражу в зале суда, поскольку в ходе следствия находился под подпиской о невыезде. - Начальник отдела строительства был признан признан виновным по аналогичным пунктам статьи 366 УК РК, подсудимому назначен штраф в семидесятикратном размере взятки - 35 млн тенге. Его он обязуется выплатить в течение 30 дней. Оба приговора вступили в законную силу, - рассказали в пресс-службе Атырауского областного суда.