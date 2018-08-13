Фото с сайта informburo.kz Депутат считает, что переход к плавающему курсу тенге не избавил экономику Казахстана от шоков девальвации. Аманжан Жамалов отметил, что еще в марте этого года курс доллара был на уровне 320 тенге и за пять месяцев он ослаб на 14 процентов. "Это сопоставимо с прошлыми одномоментными девальвациями. В феврале 2009 года тенге девальвировал на 18 процентов (с 122 до 144 тенге), а в феврале 2014 года - на 19 процентов (с 155 до 185 тенге). Сейчас Национальный Банк называет это "колебаниями" курса. На деле же такие колебания - это та же самая девальвация, только не одномоментная, а "ползучая". И непонятно, что из этого хуже", - выразил мнение депутат Аманжан Жамалов. Он отметил, что с момента перехода к плавающему курсу тенге в стране была начата активная политика дедолларизации. Были повышены процентные ставки в тенге, по валютным вкладам ставки были снижены практически до нуля. - Совсем недавно в своем отчете Нацбанк рапортовал о снижении общего уровня долларизации депозитов с 70 процентов в январе 2016 года до 45 в июне этого года. На сегодня те, кто поверил Нацбанку и тенге, оказались обманутыми. Поскольку сейчас их вклады обесцениваются. Считалось, что основным фактором курса тенге является цена на нефть. В марте, когда баррель нефти стоил 65-70 долларов, курс доллара был на уровне 320 тенге, сейчас при цене 72 доллара - 360 тенге. То есть курс полностью отвязался от цен на нефть. Нам говорят про политику ФРС и антироссийские санкции. Скоро девальвация будет списываться на каждый внешний "чих", - заявил депутат Мажилиса. По его мнению, происходящая ситуация с курсом тенге дезориентирует население и предпринимателей. - Как бизнесу заключать контракты, если курс в любой момент может быть каким угодно? Люди живут в постоянной боязни будущей девальвации и инфляции. В условиях высокой зависимости от импорта каждая девальвация будет приводить к новому витку инфляции. Здесь нас нельзя сравнивать с Турцией, где налажено собственное производство: от продуктов питания до одежды и бытовой техники, и с Россией, которая уже четвертый год живет в условиях санкций и импортозамещения, - считает депутат Жамалов. Он отметил, что на этот год Нацбанком установлен коридор инфляции в 5-7 процентов, а к концу 2020 года инфляцию планируется снизить до 4 процентов. - При таком двухзначном ослаблении тенге и удорожании импорта достижение такого коридора по инфляции невозможно. Заявленная Нацбанком политика обменного курса тенге предусматривает право проводить "интервенции для предотвращения чрезмерных изменений курса тенге, а также для обеспечения стабильности финансовой системы. 9-10 августа объем торгов долларом на KASE превысил один миллиард долларов, что почти в 10 раз больше обычного объема торгов. Очевидно, что Нацбанк пытался повлиять на курс тенге. Но это не дало никаких результатов. Поскольку, я думаю, неудачно были выбраны время и объем интервенций. И это только подстегнуло спекулятивные аппетиты. В результате на сегодня мы имеем курс в обменниках 367 тенге за доллар, - заявил Аманжан Жамалов. Депутат Мажилиса считает, что Нацбанк недооценивает негативные последствия от ослабления курса тенге для экономики и в целом для страны. - Принято считать, что слабый курс повышает конкурентоспособность экономики. Но в случае с Казахстаном это касается только основных сырьевых экспортеров, которые получают валютную выручку. Для малого и среднего бизнеса, который ориентирован на внутренний рынок, девальвация и последующая инфляция оказывают губительное воздействие. Под угрозу срыва может быть поставлена реализация бюджетных программ. Напомню, бюджет сверстан по курсу 340 тенге за доллар, и запаса прочности, о котором говорили некоторые члены правительства, я думаю, уже нет, - отметил Аманжан Жамалов. Депутат считает, что уполномоченным органам нужно срочно принимать меры. - На недавней встрече с председателем Нацбанка Глава государства подчеркнул, что колебания курса должны быть в определенных пределах и не сказываться на благосостоянии граждан. С такой задачей Нацбанк явно не справляется. Объективные причины для определенного роста курса на сегодня уже перешли в стадию спекулятивной "вакханалии", основанной на дальнейших девальвационных ожиданиях населения и бизнеса. В текущей ситуации нужны срочные и решительные меры, - резюмировал мажилисмен.