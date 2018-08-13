Иллюстративное фото из архива "МГ" По данным РГП "Казгидромет", в Уральске ожидается дождь и гроза. Днем столбики термометров поднимутся до +30 градусов, ночью +18. В Атырау, по прогнозам синоптиков, ожидается переменная облачность. Днем +32, ночью +20. В Актобе ожидаются дожди. Днем +23, ночью +18 градусов. В Актау также переменная облачность. Днем +30, ночью 22 градуса выше нуля.