Иллюстративное фото из архива "МГ" Комитет национальной безопасности (КНБ) Казахстана предотвратил с начала этого года в республике три теракта, в том числе в Астане, сообщил "Интерфакс-Казахстан" со ссылкой на Комитет национальной безопасности. "В текущем году КНБ предотвращена на ранней стадии подготовка трёх насильственных экстремистских акций террористического характера в Астане, Актобе и Уральске", – сообщили в ведомстве. По данным КНБ, радикалы планировали организовать нападения на здания и сотрудников правоохранительных и специальных государственных, а также местных исполнительных органов. За организацию терактов спецслужбы задержали 13 казахстанцев. Иностранных граждан в их числе не было, добавили в ведомстве. Кроме того, порядка четырёх десятков казахстанцев задержали с начала года за пропаганду терроризма и участие в международных террористических организациях. "С начала года за пропаганду терроризма задержали 26 граждан Казахстана. За участие в деятельности международных террористических организаций "Исламское государство", "Хайят Тахрир аш-Шам", "Катибад Таухид уаль-Джихад" – 18 казахстанцев", – сообщили в КНБ. В 2017 году в Казахстане предотвратили 11 терактов. С 2014 по 2017 год экстремисты планировали организовать 30 терактов на территории Казахстана.