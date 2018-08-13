Иллюстративное фото из архива "МГ" По данным пресс-службы ДВД Актюбинской области, с 8 по 10 августа на территории области проведено оперативно-профилактическое мероприятие «Безопасная дорога». - В ходе ОПМ на автодорогах области пресечено свыше 1,5 тысячи нарушений ПДД, в том числе 45 водителей лишены водительских прав по причине управления транспортными средствами в состоянии опьянения. Задержаны 16 водителей, управляющих автомобилем, не имеющих или лишенных водительских прав, - сообщили в пресс-службе ДВД Актюбинской области. Также пресечено 445 фактов превышения установленной скорости, 19 - выезда на полосу предназначенного для встречного движения, 121 водитель наказан в административном порядке за непредоставление преимущества в движении пешеходам. К административной ответственности за нарушение ПДД также привлечены 166 пешеходов. - Так, 9 августа сотрудниками ДПП в г.Актобе по ул.бр.Жубановых была остановлена автомашина "Мазда" под управлением гражданина 1971 года рождения, который управлял транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. По решению специализированного административного суда данный гражданин был лишен водительского удостоверения сроком на 3 года, автомашина водворена на штрафстоянку - рассказали в пресс-службе ДВД.