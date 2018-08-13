8 701 301 48 74

Акция, организованная клубом рыболовов - любителей «Balyqshy Atyrau», в первую очередь была направлена на экологическое воспитание всех слоёв населения, привлечение внимания к проблеме загрязнения водоёмов, приведение в порядок прибрежной зоны в разгар сезона массового активного отдыха на природе. В рамках природоохранного мероприятия 20 добровольцев навели порядок на береговой полосе, расстоянием в 700 метров от железнодорожного вокзала до объездного автомобильного моста. По словам участников масштабного субботника, основную массу хлама составили пластиковые и стеклянные бутылки, пакеты и застарелый прессованный мусор 90-х годов. В общей сложности по итогам акции с набережной реки Урал удалось вывезти на двух "КамАЗах" около 15 тонн мусора. Транспорт был предоставлен ТОО «Спецавтобаза», твердые бытовые отходы были отгружены на мусорный полигон. - Это добровольная инициатива. Знаете, основная масса людей готова навести порядок вокруг себя. Наша цель - показать на собственном примере, как важно соблюдать чистоту и оберегать природу. В ближайшие выходные мы собираемся навести порядок на береговой полосе от мкр. Жилгородок до мкр. Балыкши, принимаем помощь от всех желающих. Со временем, я уверен, сообща мы сможем избавить водоемы от мусора, - рассказал организатор клуба рыболовов - любителей «Balyqshy Atyrau 1» Алтынбек Пшенбаев. Отметим, что в клубе рыболовов - любителей «Balyqshy Atyrau» на данный момент насчитывается около 170 волонтеров. Ранее участники клуба уже проводили подобные акции в пригородных поселках Тендык и Жумыскер. Желающие принять участие в очередной природоохранной акции могут подать заявку по номеру телефона: