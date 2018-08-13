8-летний Николай, трижды угнавший автомобили, оказался примерным учеником и отличником учебы, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Об этом рассказала директор СОШ №26 Гибарат УРЫНГАЛИЕВА, в которой и учится маленький автоугощик.  По словам директора, мальчик учится в данной школе с 1 класса, в этом году он с отличием окончил второй класс. - Коля перешел у нас в 3 класс. Семья у него полная - папа, мама, бабушка, дедушка. Он единственный ребенок в семье. Папа у него дальнобойщик, мама - домохозяйка. Бабушка медработник. Все занимаются ребенком. Что случилось с ребенком за это лето - мы сказать не можем. В школе с ним никаких проблем не было. С родителями мы говорили, домой к ним сходили. Они все очень переживают, до сих пор в шоке. Ребенок никак не комментирует. Он просто молчит и улыбается. Обещает больше так не делать, - рассказала Гибарат УРЫНГАЛИЕВА. Нужно отметить, что мальчик успел напугать местных таксистов. Они рассказывают, что стараются быть, как говорится, на чеку. Как рассказал один из частных извозчиков, после последних событий приходится перепроверять несколько раз, закрыты ли все двери в автомашине. Напомним, 8-летний Николай за неделю угнал три автомашины. Вечером 6 августа мальчик угнал автомобиль "Сузуки". По пути он зацепил "Ладу Гранту". Тогда ребенок рассказал, что угнать авто его подговорил друг. Отец мальчика и вовсе рассказал, что сын сидел дома и учил таблицу умножения. Далее уже 9 августа Коля совершил очередной угон автомашины марки  "Тойота", которая стояла неподалеку от магазина "Теремок". Следует отметить, что, угнав автомобиль, мальчик врезался в колонну под мостом. В третий раз он сел за руль автомобиля Hyundai и врезался в бетонные блоки, которые установлены на ремонтируемом участке улицы Штыбы. К счастью, во всех трех случаях никто не пострадал. Стоит отметить, что полицейские заявили что будут проводить мальчику психиатрическую экспертизу, а родителей привлекут к административной ответственности по статье 127 КоАП РК "Невыполнение родителями обязанностей по воспитанию своих детей". Фото Медета МЕДРЕСОВА