Иллюстративное фото По информации пресс-службы ДЧС Атырауской области, 12 августа в 11.08 по местному времени в пригородном поселке Акжар тремя сотрудниками ГУ «ЗРАОСО» КЧС был обнаружен и извлечен из воды труп 20-летнего парня. - Выяснилось, что молодой человек купался в необорудованном для этого месте, - рассказали в пресс-службе ДЧС. Тело второго утопленника - 37-летнего жителя пригородного поселка Бесикти было обнаружено в тот же день в 16.30 в реке Урал. Мужчина утонул днем ранее во время купания на диком пляже.