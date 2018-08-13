Когда-то, много лет назад, вокруг театра Островского был садик. И в нем по вечерам проходили танцы. Поколение 60-70 годов помнит все это. Председатель общественного объединения «Центра семьи – «Ақ Отау» Алтынай Искалиева решила возродить эту традицию. Она пошла на прием к акиму города и поделилась с ним своей идеей. Мурат Мукаев поддержал ее. – Аким города принял меня. Выслушал с большим интересом мое предложение. И сегодня чувствуется его поддержка, – рассказывает Алтынай Искалиева. – Идея проводить вечера для пожилых людей у меня возникла много лет назад. Я когда-то проводила акцию «Осенний вальс». Но это один раз проведешь и все. А тут есть где развернуться в прямом и в переносном смысле. Я мечтаю наш Арбат превратить в культурный центр. Помимо танцев здесь художники могут показать свое искусство, рисовать портреты и шаржи, которые нам приятно будет получить на память. Поэты могут читать свои стихи. Тут же наши рукодельник могут реализовать свои поделки. Поднятие настроения и внимания пожилым людям сегодня необходимо. Пришедшие пары также были в восторге от этой идеи. – Просто замечательно, что нашей возрастной группе дали такую возможность выплеснуть свои эмоции. Это положительно отложится на нашей душе, – делится Нина Пустобаева. – Сегодня мы вспомнили свои молодые годы. Встретились здесь со своими знакомыми. Просто замечательно провели время. - Очень классная идея. Мы с друзьями просто в восторге, чтобы наши пожилые люди такие активные. На следующие танцы приведу свою бабушку. Она у меня тоже любит потанцевать, но всегда стесняется. А здесь люди ее возраста. Думаю, она будет рада. Я рада, что такие акции проводятся в нашем городе. Это даст нашим бабушкам и дедушкам не скучать дома, а выходить на улицы, танцевать, знакомиться, общаться. Возможно, кто то и свою половинку найдет. Здорово, в общем, - говорит студентка Аня. Тут же горожане смогли показать свои таланты. Они читали стихи и исполняли песни, под которые все присутствующие танцевали. Дискотека для пожилых людей будет проводиться каждую пятницу до 13 октября с 20.00. В последний вечер самые активные пары будут отмечены призами.