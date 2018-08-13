Теперь на пересечении улиц Владимирского и Гумарова во всех 4 направлениях водители могут беспрепятственно проехать на правый поворот независимо от сигнала светофора, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Фото предоставлено пресс-службой акима г.Атырау По информации акимата г.Атырау, на пересечении улиц Владимирского и Гумарова во всех 4 направлениях водители могут беспрепятственно проехать на правый поворот независимо от сигнала светофора. - Для этого существует отдельный конструированный выделенный съезд направо. Автолюбителям следует ориентироваться только по отдельно установленным дорожным знакам "Уступи дорогу": водитель сворачивает на правосторонний съезд, после чего поворачивает на улицу (Владимирского/Гумарова) и, уступив дорогу в попутном направлении, перестраивается на другую полосу, не подчиняясь сигналам светофора, - рассказали в пресс-службе акимата г.Атырау.  Напомним, в настоящее время в Атырау разрабатывается ПСД 11 правосторонних съездов. Их главная цель - улучшение трафика и увеличения пропускной способности дорог города.  На сегодня положительное решение госэкспертизы получили 3 проекта, это «рукава» на пересечении улиц Владимирского-Гумарова, Владимирского-Сатпаева, Баймуханова-Бергалиева. Также поэтапно в Атырау будут построены правосторонние повороты по улицам Маденова, С.Датова, Бейбарыс, Р.Габдиева, пр.Азаттык, Т.Амандосова, Ауэзова и Валиханова. Ерлан ОМАРОВ