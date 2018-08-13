В воскресенье, 12 августа, Аида ГАБДЕЕВА на своей странице в Instagram заявила, что сбор средств на лечение дочери Ару закрыт, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Как стало известно, семья собрала необходимую сумму на лечение и реабилитацию в клинике "Olinek", которая находится в городе Будапешт. Начальная сумма сбора была около 2,5 млн тенге. Однако с помощью неравнодушных граждан семье все же удалось собрать необходимую сумму. - Сбор закрыт!!! Спасибо Вам, дорогие наши доброжелатели, болельщики за Ару! Я сегодня безмерно рада, слезы счастья на моих глазах за долгое время. С вашей помощью мы приближаемся к цели — к здоровью! Дай Аллах, Ару с помощью реабилитации встанет на ножки и будет радовать нас ВСЕХ! - поделилась своей радостью Аида ГАБДЕЕВА. Отметим, что Ару с мамой должны быть в венгерской клинике уже 12 сентября. Напомним, диагноз, который поставили Ару врачи полностью звучит как синдром CDKL5, эпилептическая энцефалопатия (частичная атрофия зрительных нервов обоих глаз).  Ару единственная пациентка в Казахстане, которая страдает этой редкой болезнью. Родители малышки нашли клинику в Венгрии, в которой был зарегистрирован точно такой же случай. Стоит отметить, что Ару сейчас не ходит, не разговаривает, не реагирует на окружающие звуки и почти не видит. Со слов венгерских докторов, реабилитация в клинике дает шанс не только на выздоровление, но и на восстановление зрения малышки.  