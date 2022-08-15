Иллюстративное фото из архива "МГ" В суде №2 района Байтерек вынесли приговор в отношении двух работниц АО "Казпочта" Раузы Лукпановой и Асемгуль Тимралиевой, которые обвинялись в совершении преступления по статье 189 УК РК "Присвоение или растрата вверенного чужого имущества в особо крупном размере". Из материалов дела следует, что подсудимые работали операторами связи отделения почтовой связи Дарьинского районного узла почтовой связи Байтерек областного филиала АО «Казпочта», были материально-ответственными лицами. Они воспользовались своим служебным положением, по предварительному преступному сговору совершили хищение вверенных денежных средств в особо крупном размере. Так, 56-летняя Рауза Лукпанова с 2013 по 2020 годы без ведома клиентов с их лицевых счётов совершила фиктивные расходные денежные операции, якобы о получении ими пенсионных, вкладных денежных средств и пособии. Общая сумма ущерба составила 2,4 миллиона тенге. Далее в 2015 году женщина к преступной деятельности привлекла свою коллегу 36-летнюю Асемгуль Тимралиеву. Вдвоем они похитили еще 4,1 миллиона тенге и потратили деньги на личные нужды. Среди тех, чьи счета опустошили женщины оказалось и ТОО "БатысЭнергоресурсы". Лукпанова и Тимралиева похитили выручку, полученную от населения за использование электроэнергии, всего более 31 миллиона тенге. Таким образом женщины за семь лет присвоили в общей сложности около 40 миллионов тенге. Во время суда Рауза Лукпанова и Асемгуль Тимралиева лишь частично признали свою вину. Но несмотря на это суд признал обеих виновными и назначил наказание в виде семи лет лишения свободы с пожизненным лишением права занимать материально-ответственную должность в финансовых и государственных организациях. Свой срок женщины будут отбывать в учреждении уголовно-исправительной системы средней безопасности. К слову, во время суда они находились под домашним арестом. Приговором суда теперь уже экс-сотрудниц "Казпочты" взяли под стражу прямо в зале судебного заседания. Кроме этого суд удовлетворил гражданский иск филиала АО "Казпочта" и постановил взыскать с осужденных 25,8 миллиона тенге. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.