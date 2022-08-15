В ходе судебного разбирательства потерпевшая сторона подала моральный иск на 200 миллионов тенге, а затем отозвала его, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Смерть охотинспектора в ЗКО: виновнику вынесли приговор Фото Медета Медресова Утром 14 декабря прошлого года в 15 километрах от села Акжайык Теректинского района был застрелен начальник отдела территориальной инспекции ЗКО Серик Маженов. Его непосредственный начальник Кайрат Кадешев в тот же день сообщил, что инспектор находился в рейде. Однако в полиции опровергли эту информацию и заявили, что Серик Маженов и ещё двое мужчин охотились в Бударинском заповеднике. Во время перезарядки оружия 44-летний мужчина по неосторожности выстрелил и пуля попала в инспектора. Он был ранен в грудную клетку, от чего позже скончался. Подозреваемому предъявлено обвинение по статье 104 УК РК «Причинение смерти по неосторожности». Первого августа в Теректинском районном состоялось судебное разбирательство, на котором родственники Серика Маженова запросили 200 миллионов тенге морального ущерба. На следующем заседании суда отец погибшего Сагиндык Сатыбаев заявил, что они отказываются от материального и морального иска. На прениях сторон прокурор просил назначить наказание подсудимому Ерлану Серкалиеву в виде лишения свободы сроком на один год шесть месяцев, а потерпевшая сторона просила максимального наказания - три года. Сегодня, 15 августа, судья Ибрагим Ниязгалиев огласил приговор. Судом Ерлан Серкалиев признан виновным в совершении преступления по статье 104 УК РК "Причинение смерти по неосторожности". Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком один год и четыре месяца с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исправительной системы минимальной безопасности. Отметим, что ранее Серкалиев находился под домашним арестом. После оглашения приговора его взяли под стражу в зале суда. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован. Смерть охотинспектора в ЗКО: виновнику вынесли приговор Судья Ибрагим Ниязгалиев.
Фото Медета Медресова