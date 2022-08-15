Мальчик упал в воду с катера, который стоял на берегу, передает портал "Мой ГОРОД". Девочка утонула в Атырауской области Фото: ДЧС Атырауской области Трагедия произошла 14 августа примерно в 21:00 в поселке Кызылбалык на реке Урал. Мальчик играл на стоявшем на берегу реки катере и по неосторожности упал в воду. Его поиски велись до половины первого ночи и продолжись 15 августа с 7:30. В них были задействованы четыре водолаза.
- В 14:19 15 августа обнаружено и извлечено из воды тело мальчик 2015 года рождения. Департамент по ЧС убедительно просит граждан присматривать за детьми, не оставлять их без присмотр, - сообщили в группе по связям с общественностью ДЧС Атырауской области.
Накануне в Атырау в воде погибла девочка 2011 года рождения. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.  