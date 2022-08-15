Иллюстративное фото из архива "МГ" Случай произошел 14 августа. По информации пресс-службы департамента полиции Актюбинской области, в центр оперативного управления ДП Актюбинской области поступило сообщение от скорой медицинской помощи, о том, что мужчина собирается свести счеты с жизнью. Вовремя отреагировав на звонок стражи порядка прибыли на место происшествия. Полицейские открыв входную дверь увидели повешенного мужчину. Счет пошел на секунды, действуя слаженно и оперативно, полицейские спасли жизнь человеку и трагедию удалось избежать. Для стабилизации эмоционального состояния оказана профессиональная психологическая помощь при стрессах. Причиной такого поступка послужило финансовое затруднение.