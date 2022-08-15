Там учились всего шесть детей, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». В селе Карачаганак Бурлинского района начальная школа, при которой также действует ясли-детсад, на грани закрытия из-за нехватки учеников. Как тогда сообщили в отделе образования Бурлинского района, акиму ЗКО направили обращение с просьбой оставить школу. В управлении образования ЗКО рассказали, что в 2021 -2022 учебном году карачаганакский комплекс школа-ясли-детский сад посещали всего шесть учащихся: три ученика ходили во второй класс и три ученика - четвёртый класс. В предстоящем учебном году в третьем классе будут обучаться всего три ученика, и в первый класс принят один ученик. Село Карачаганак расположено в приграничной зоне с Россией, в связи с этим является политически значимым населённым пунктом. Исходя из этого, акимат Бурлинского района в июле текущего года ходатайствовал перед акиматом региона о сохранении школы. И вопрос решился положительно. В 2022-2023 учебном году школа будет функционировать.