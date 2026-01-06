За год предотвратили 17 541 факт незаконного перемещения товаров и грузов.

В 2025 году Пограничная служба КНБ Казахстана пресекла 5 900 попыток незаконного перемещения горюче-смазочных материалов через государственную границу. Об этом сообщили по итогам деятельности ведомства за прошлый год.

Всего в рамках охраны и защиты госграницы, во взаимодействии с компетентными органами, к ответственности привлекли более 52 тысяч нарушителей законодательства в пограничном пространстве.

За год пограничники предотвратили 17 541 факт незаконного перемещения товаров и грузов. Среди них:

наркотические средства — 344 факта (изъято свыше 1,5 тонны);

оружие и боеприпасы — 847 фактов;

религиозная литература — 315 фактов;

горюче-смазочные материалы — 5 900 фактов;

товары народного потребления — 8 083 факта;

валюта — 2 052 факта.

Кроме того, в акватории Каспийского моря пограничники пресекли 607 фактов браконьерства. В ходе операций изъяли 226 плавательных средств, около 580 км браконьерских сетей, более 9,5 тысячи рыб, в том числе 2 376 осетровых, а также 24 тюленя.

По данным Пограничной службы КНБ, общая сумма предотвращённого ущерба превысила 75 млрд тенге.

Также в течение года казахстанские пограничники приняли участие в 48 пограничных, двух межведомственных и пяти международных операциях, включая мероприятия в рамках ШОС и операции по противодействию незаконному обороту наркотиков, нелегальной миграции и противоправной деятельности в Каспийском море.