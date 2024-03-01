По данным Агентства по финансовому мониторингу, 34-летний Алмас Жубанаев подозревается в создании финансовой пирамиды Qnet на территории Кызылорды и Кызылординской области. Мужчина объявлен в международный розыск.

– Жубанаев Алмас Уразалиевич, 11.10.1990 дата рождения, за совершение преступления по факту создания и руководства финансовой пирамидой Qnet в период 2019-2022 годов на территории Кызылорды и Кызылординской области. Мера пресечения "содержание под стражей", вид розыска – "международный", - сообщили в АФМ.

По данным следствия, Алмас Жубанаев в период незаконной деятельности в социальных сетях проводил тренинги, агитацию и привлекал в финпирамиду людей из Алматы, Шымкента и Кызылорды. Общее количество потерпевших - 59 лиц, сумма ущерба составляет 63 373 356 тенге.