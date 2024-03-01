По данным управления здравоохранения области, в Атырау 29 февраля родились 24 ребенка, 10 из них мальчики, а 14 - девочки. Причем, в этот день в Областном перинатальном центре на свет появились девочки-близнецы.

Кстати, если верить статистике, в мире всего около четырех миллионов человек, которые родились 29 февраля, по крайней мере, в графе "дата рождения" указана эта число. Впрочем, многие родители записывают новорожденных на 28 февраля или 1 марта, чтобы не праздновать день рождения раз в четыре года.

Високо́сный год — календарный год, содержащий в солнечных календарях дополнительный день. Это связано с тем, что Земля вращается вокруг солнца немного быстрее, чем за 365 дней. Для компенсации этого явления придуман и введен в практику високосный год, который продолжается 366 суток за счет добавления лишнего дня в феврале.