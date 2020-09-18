Фото с сайта www.716.kz Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Атырауской области, 14 сентября сотрудники ювенальной полиции в ходе оперативно-профилактического мероприятия «Участок» выявили подростка, который в одиночку приехал в Атырау. Как выяснилось, подросток выехал из Шымкента на такси "inDriver" и самостоятельно прибыл в нефтяную столицу. – В итоге юного «путешественника» поместили в центр адаптации для несовершеннолетних, где он будет находиться, пока стражи порядка не установят и отыщут его родителей или законных представителей. С ними полицейским предстоит серьезный разговор, ведь дети не должны заниматься бродяжничеством, да еще в чужом городе, - сообщили в полиции. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.