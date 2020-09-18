Иллюстративное фото из архива "МГ" В пресс-службе управления здравоохранения ЗКО сообщили, что 16-летняя девушка была транспортирована в областную детскую больницу. - Девушка выпрыгнула с 4 этажа. Ее состояние оценивается как средней тяжести. Она находится в больнице с диагнозом перелом бедренной, плечевой костей справа, закрытая черепно-мозговая травма, - рассказали в пресс-службе облздрава. В пресс-службе департамента полиции ЗКО комментарий получить не удалось. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.