Как сообщили в пресс-службе департамента уголовно-исполнительной системы по Атырауской области, узкие специалисты Атырауской городской поликлиники №4 провели плановый профилактический осмотр людей, которые содержатся в следственном изоляторе (УГ-157/1). - Профилактический осмотр проводится два раза в год. На сегодняшний день в учреждении содержатся более 150 подозреваемых и 11 осужденных,- рассказал и.о начальника УГ-157/1 Мейирбек Уразгалиев. Все мероприятия в учреждениях ДУИС по Атырауской области проводятся с соблюдением всех карантинных мер. Данные мероприятие облегчает работу по своевременному выявлению заболеваний и по их лечению. Осмотр провели хирург, лор, окулист, невропатолог, терапевт и фтизитр. - Мы бесконечно благодарны всем медицинским работникам, которые не жалея сил боролись за жизнь наших граждан во время мировой пандемии. Подытоживая, мы придерживаемся принципа: лучше своевременная профилактика, чем позднее лечение! - отметили в следственном изоляторе. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.