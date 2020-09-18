Им оказался 59-летний житель Уральска, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". В Уральске задержан мужчина, распыливший перцовый баллончик Иллюстративное фото из архива "МГ" Случай произошел 13 сентября около 21.00. Как сообщили в пресс-службе департамента полиции ЗКО, неизвестный мужчина, находясь на территории Ханской рощи, из хулиганских побуждений распылил перцовый баллончик. – В результате 11-летняя девочка была доставлена в травмпункт областной больницы с химическим ожогом роговицы и конъюнктивального мешка. По подозрению в совершении преступления был задержан 59-летний житель города, - сообщили в полиции. Стоит отметить, что по данному факту полицейские начали досудебное расследование по статье 293 УК РК "Хулиганство". Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.  