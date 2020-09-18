Четырехлетний Тахир Утяков приехал на рынок с дедушкой. Как рассказал дядя ребенка Армат, Тахир пропал в тот момент, когда дедушка ненадолго отвлекся. – Был одет в сине-черную куртку, черные джинсы и белые кроссовки. Ели вы располагаете какой-либо информацией, позвоните, пожалуйста, по телефону, - говорит мужчина. Стоит отметить, что поисками мальчика занимаются сотрудники полиции. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.