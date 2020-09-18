Тахира Утякова нашел дядя, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Четырехлетний ребенок пропал в Уральске Как рассказал родственник ребенка Армат, он нашел Тахира в районе ТРЦ "City Center". По словам мужчины, мальчик шел по тротуару. Напомним, четырехлетний Тахир Утяков пропал 18 сентября около полудня в районе рынка "Тысяча мелочей". Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.