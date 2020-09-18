Главный санврач ЗКО Мухамгали Арыспаев внес дополнения в постановление от 16 августа.(заполнямость до 50%, но не более 50 человек, регистрация на портале InfoKazakhstan.kz, соблюдение масочного режима, социальной дистанции)»; -на открытом воздухе (соблюдение масочного режима, социальной дистанции)»; - перевод не менее 50% сотрудников государственных органов и организаций квазигосударственного сектора на «дистанционную» форму работы (при штатном расписании более 30 сотрудников), с проведением собраний, совещаний, семинаров, конференций в селекторном режиме и посредством видеоконференцсвязи; - торговые дома и центры (павильоны, бутики), торговые сети, крытые рынки заполняемость не более 30 % от вместимости объекта (из расчета не менее 4 кв. м на 1 посетителя), график работы с 10.00 увеличение продолжительности работы до 22.00; - объектам общественного питания разрешено функционировать (с 10.00 до 23.00) на открытом воздухе (летние площадки) и в помещении, без проведения коллективных мероприятий (с установлением не более 50 посадочных мест, обеспечением соблюдения расстояния между столами не менее 2 метров, посадка за одним столом не должна превышать более 4 человек); - детские кабинеты коррекции, детские образовательные центры, детские развивающие центры, кружки, курсы для детей (группы не более 15 человек), по записи, график работы с 09.00 до 16.00; - объекты по оказанию услуг населению: автомойки, СТО, ремонт автомобилей - с 10.00 до 21.00, бытовой техники и другие - с 10.00 до 18.00.следующих объектов с соблюдением усиленных санитарно-дезинфекционных мероприятий: - салоны красоты, парикмахерские, объекты оказывающие косметологические услуги (4 кв. м на 1-го посетителя, по предварительной записи); - фитнес-центры, спортивно-оздоровительные объекты, тренажерные залы, спортивные комплексы, СПА-салоны, сауны, бассейны (заполнямость до 30%, но не более 50 человек, соблюдение масочного режима, социальной дистанции, по предварительной записи); - аттракционы на открытом воздухе (соблюдение масочного режима, социальной дистанции); - религиозные объекты (мечети, церкви, соборы, синагоги и др.) индивидуально, без проведения коллективных мероприятий.торговых домов и центров (бутики, павильоны), торговых сетей (за исключением продуктовых супермаркетов и аптек, находящихся в них), непродовольственных и продовольственных крытых рынков. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.