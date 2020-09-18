Как сообщили в пресс-службе линейного отдела полиции, 14 сентября поступило анонимное сообщение о том, что пассажирским поездом сообщением Уральск-Алматы со станции Уральск выезжает группа людей, которые состоят в незарегистрированном сообществе "Ата-жолы". – В ходе проверки поступившей информации транспортные полицейские совместно с сотрудниками департамента полиции ЗКО, а также представителями управление по делам религии по ЗКО выявили и задержали четырех жителей города Уральск 41, 45, 47 и 50 лет. В отношении задержанных составлен административный протокол по частям 9 и 10 статье 489 КоАП РК "За нарушение законодательства Республики Казахстан об общественных объединениях, а также руководство, участие в деятельности незарегистрированных в установленном законодательством Республики Казахстан порядке общественных, религиозных объединений, финансирование их деятельности" и наложен штраф в размере 50 и 100 МРП, - рассказал начальник департамента полиции на транспорте Онал Бекиев. Стоит отметить, что деятельность оккультно-мистического религиозного течения "Ата-жолы" является официально запрещенной на территории РК с 2009 года. – Несмотря на запрет, данная организация продолжает свою деятельность под разным прикрытием. Просим граждан быть бдительными, не поддаваться уловкам псевдорелигиозных течений, - резюмировал Онал Бекиев. Q5_Usk1bdYA​Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.