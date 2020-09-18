Иллюстративное фото из архива "МГ" - В областной больнице, в областной больнице №2, в областном кардиологическом центре и в центральных районных больницах Курмангазинского, Жылыойского, Кзылкогинского районов уже ведутся строительно – монтажные работы централизованных кислородных станции. Наряду с этим рассматривается вопрос финансирования установки кислородных станции в Индерском, Исатайском районных больницах, - рассказал руководитель управления здравоохранения Атырауской области Нурлыбек Кабдыкапаров. Стоит отметить, медицинские учреждения области сегодня обеспечены 224 аппаратами ИВЛ, 27 рентген-аппаратами, 10 аппаратами компьютерной томографии, 977 кислородными генераторами и 1100 пульсоксиметрами. В лечебно-оздоровительных организациях области имеется двухмесячный запас средств индивидуальной защиты. Создан достаточный запас лекарств. ​ Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.