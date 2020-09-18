Иллюстративное фото из архива "МГ" О том, что помимо учеников начальных классов, школу посещают 5, 9 и 11 классы на брифинге в РСК сообщил аким Бурлинского района Миржан Сатканов. Руководитель отдела образования Бурлинского района Айымгуль Тржанова подтвердила эту информацию. - Родители написали заявления, чтобы их дети, которые учатся в 5, 9 и 11 классах, учились в школе, как и ученики начальных классов. Мы пошли им навстречу, потому что их доводы на самом деле убедительные. Пятиклассники адаптируются к разным учителям-предметникам, им тяжело после одного учителя привыкнуть к этому. А дети из 9 и 11 классов - выпускники, родители также просили, чтобы они учились в стенах школы, - рассказала Айымгуль Тржанова. Также руководитель отдела образования отметила, что в школах соблюдается все санитарные нормы. Стоит отметить, что контингент учащихся с 1-11 классы в Бурлинском районе составил 9407 учеников, из них на дистанционном обучении находятся 2613 детей (27,8%), в дежурных группах 1-4 классов обучаются 3003 (32,2%) ребенка, 3791 (40%) детей обучаются в штатном режиме. В дошкольных учреждениях насчитывается 2793 детей, из них дежурные группы посещают 1175 (42,1%) ребенка. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.