Как сообщили в пресс-службе департамента полиции ЗКО, Мадияр Бисенгалиев уехал на работу на автомашине Toyota Avensis синего цвета с госномером 640 LFA 07 и до настоящего момента не вернулся домой. – Приметы: азиатской внешности, рост 170-175 см, среднего телосложения, кожа смуглая, лицо овальное, брови густые, на лобной части головы большая залысина, глаза большие карие, нос средний вздернут, губы полные, подбородок большой. В день пропажи был одет в коричневую кепку, белую рубашку в клетку с короткими рукавами, светло-синие джинсы, черные туфли, с собой была барсетка черного цвета с документами на автомашину. При себе имел сотовый телефон марки Samsung с абонентским номером 8-701-839-40-01 и 8-777-659-06-82. Особых примет нет, - сообщили в пресс-службе департамента полиции ЗКО. Расследование ведет управление полиции города Уральск. По данному факту проводится досудебное расследование. Сын пропавшего мужчины сообщил, что никакими серьезными заболеваниями его отец не страдает. – Мы все очень переживаем за отца. За любую достоверную информацию о местонахождении папы полагается вознаграждение. Мой номер: 7 702 790 07 80, - говорит мужчина.