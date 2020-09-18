Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в антикоррупционной службе РК, командир патрульно-полицейской роты департамента полиции Атырауской области систематически вымогал взятки со своих подчиненных. – Зарегистрировано более 10 фактов, когда полицейский вымогал от подчиненных сотрудников за покровительство по службе взятки. Сумма взяток - от пяти до 70 тысяч тенге. Судом в отношении сотрудника санкционирована мера пресечения в виде «содержание под стражей, - сообщили в антикоррупционной службе РК. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.