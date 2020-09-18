Форвардная сделка - это соглашение между двумя сторонами о будущей поставке предмета контракта по заранее оговоренной цене, которая заключается вне биржи и обязательно к исполнению для обеих сторон сделки.

По словам первого заместителя председателя правления АО "СПК Акжайык" Артура Доскалиева, в текущем году на формирование стабилизационного фонда из местного бюджета было выделено 550 млн тенге. - Ежегодно формируется стабилизационный фонд продовольственных товаров региона. Всего входит 19 наименований социально-значимых товаров, которые составляют основу потребительской корзины. Средства выделяет местный бюджет. В этом году было выделено 550 млн тенге, из которых на сумму 345 млн тенге на сегодняшний день закуплено 1200 тонн товаров: мука, гречка, рис, сахар, соль, масло растительное, окорочка и мясо говядины. Оставшиеся средства будут выделены в виде займов местным товаропроизводителям для производства продукции по сниженным ценам. Но это возвратные средства, то есть предприниматели в дальнейшем вернут эти деньги государству, - рассказал Артур Доскалиев. Продукцию из стабфонда в Уральске будут реализовывать через двух операторов - это крупнейшие супермаркеты - "Алтындар" и "Дина". Там социально-значимые товары будут продаваться с минимальной наценкой - 10%. - Цены устанавливает комиссия и в дальнейшем мы будем мониторить за тем, чтобы стоимость социально-значимых товаров в этих супермаркетах не завышалась. В районах операторов определяют акиматы, - рассказал Артур Доскалиев. К слову, как уверили в "СПК Акжайык", практически вся продукция закупается у казахстанских производителей. Все кроме сахара. Его в количестве 267 тонн закупили в Беларуси. Что касается мяса, то с владельцами откормплощадок составлены форвардные договора на поставку мяса по 1350 тенге ( в живом весе) за килограмм.Чуть позже в "СПК Акжайык" планируют закупить овощи.Первый заместитель председателя правления АО "СПК Акжайык" Артур Доскалиев Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.