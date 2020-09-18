По сообщению службы спасения, 19 сентября в ЗКО ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, гроза и сильный дождь. Днем столбики термометров покажут 17 градусов тепла, ночью +10. По данным РГП "Казгидромет", в Атырау синоптики прогнозируют дожди и грозы, днем +21, ночью +15. В Актобе ожидается облачная погода без осадков. Днем столбики термометров покажут 24 градуса выше нуля, ночью +8. В Актау малооблачно, днем +24, ночью +16. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.