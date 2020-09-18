Трагедия произошла сегодня, 18 сентября, около 19.00 на трассе в районе Свистун горы. Как рассказал водитель автомашины ВАЗ-2114 Жандарбек Акбасов, он вместе с семьей ехал в сторону города, как вдруг пожарная техника начала их обгонять. – Я с двумя детьми ехал в сторону города. Пожарная машина начала нас обгонять и ударила в левое крыло. Мы чуть не перевернулись, но мне все же удалось выровнить машину. Пожарную технику начало заносить, водитель не смог ее выровнить, поднялась пыль, и она слетела с трассы, несколько раз перевернулась. Мне кажется, навстречу ей выехала машина, а он не ожидал. Не видел, чтобы техника ехала со включенными проблесковыми сигналами. К счастью, мои дети в порядке, - рассказал Жандарбек Акбасов. Как сообщили в пресс-службе ДЧС ЗКО, в результате аварии погиб 46-летний старшина гражданской защиты. Он работал водителем специализированной пожарной части №6. В пресс-службе управления здравоохранения по ЗКО сообщили, что смерть водителя наступила до приезда скорой помощи. К слову, пожарная техника ехала из поселка Круглоозерное в поселок Деркул. Водитель находился в салоне один. В пресс-службе департамента полиции ЗКО сообщили, что по данному факту начато досудебное расследование по статье 345 УК РК "Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами".Другие подробности аварии выясняются.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.