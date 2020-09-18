Ему оставалось совсем немного до выхода на пенсию, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Пожарная машина слетела с трассы в Уральске: погиб сотрудник ДЧС (фото) По словам начальник ДЧС ЗКО Жасулана Джумашева, перед аварией у пожарной машины "выстрелило" правое колесо. – По предварительным данным департамента полиции, у пожарной техники до столкновения с легковушкой "выстрелило" правое колесо. Водитель пытался уйти от столкновения и начал выворачивать влево. Но машина большегрузная, и ее тащило вправо. В результате по касательной он задел ВАЗ-2114, и, к сожалению, перевернулся, - рассказал Жасулан Джумашев. Кроме этого, руководитель ДЧС ЗКО рассказал и о погибшем водителе. Оказалось, что погибшему водителю оставалось совсем немного до заслуженного отдыха. – Он был очень опытным водителем. Сегодня он перекрывал пожароопасный участок Круглоозерновского лесничества. Являлся сотрудник специализированной пожарной части №6. Достойный человек, который ценой своей жизни постарался уйти от столкновения с впереди идущей машиной, - добавил Жасулан Джумашев. Напомним, смертельное ДТП произошло 18 сентября около 19.00 на трассе в районе Свистун горы. Пожарная техника слетела с трассы, в результате чего погиб 46-летний старшина гражданской защиты. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.    