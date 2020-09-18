ДТП произошло 18 сентября около 22.00 напротив дома №34 по улице С.Датова в микрорайоне Строитель. Как сообщили в пресс-службе департамента полиции ЗКО, полицейская автомашина двигалась по улице С.Датова. – Тут сотруднику полиции поступил сигнал о том, что по встречной полосе движется нарушитель. Сотрудник полиции включил проблесковые маячки и во время разворота столкнулся с машиной, которая ехала навстречу. Транспорт восстановлению подлежит, повреждения не значительные. Жертв и пострадавших нет, - сообщили в пресс-службе департамента полиции ЗКО. Другие подробности аварии выясняются. В 23.40 заголовок "Аркан" попал в ДТП в Уральске" на "Полицейская машина попала в ДТП в Уральске", так как позде в пресс-службе департамента полиции уточнили, что в аварию попала не система "Аркан", простая патрульная машина. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.