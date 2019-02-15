Иллюстративное фото из архива "МГ" По данным РГП "Казгидромет", 16 февраля в Уральске ожидается снег. Днем столбики термометров покажут 3 градуса ниже нуля, ночью -8. В Атырау снег с дождем. Днем +2, ночью -7. Снег и 5 градусов ниже нуля днем ожидается в Актобе. Ночью столбики термометров покажут 13 градусов мороза. Переменная облачность ожидается в Актау. Днем синоптики прогнозируют 5 градусов тепла, ночью -2. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.