С утра на площади Победы почтить память погибших собрались воины-интернациналисты со своими детьми, родители погибших солдат, студенты, а также простые жители города. По традиции перед началом мероприятия память всех погибших и без вести пропавших воинов почтили минутой молчания, после чего заместитель акима области Габидолла Оспанкулов выразил благодарность тем, кто остался в живых, вдовам, женам и родителям. – Мы все чтим память погибших. Сегодняшнее поколение не должно забывать о них. Политика нашего государства миролюбивая. Мы дружим со всеми государствами, у нас нет врагов. Тем не менее наши вооруженные силы всегда должны быть на высоком подготовленном уровне. Государство делает для этого все возможное. Хочу пожелать всем собравшимся здоровья, счастья, чтобы у нас никогда не было войны, чтобы дети наши росли под мирным небом, - отметил Габидолла Оспанкулов. Среди тех, кто пришел почтить память падших воинов были родители погибших солдат. – Мой сын Аманжол был призван служить в 1979 году. Тогда я не думал, что мой сын не вернется оттуда. Мне привезли его в закрытом гробу. Я даже не смог увидеть его лицо в последний раз. Долго сомневался, своего ли сына я похоронил. Но в 2016 году ко мне приехали его сослуживцы, которые были рядом с сыном, когда его ранили в голову. Они рассказали, что Аманжол погиб в госпитале в городе Кабул. Только тогда я смирился с потерей. Желаю нам всем никогда не переживать горечь войны. Пусть всегда будет мир, - заявил отец погибшего война-интернационалиста Куанышкали Гусманов. На площади собрались около 50 воинов-интернационалистов, которые возложили цветы к памятнику. Стоит отметить, что из ЗКО в Афганистане воевали 1021 человек, из которых 27 воинов не вернулись домой. В данный момент в нашем регионе проживают 737 ветеранов афганской войны.