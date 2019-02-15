В результате оперативно розыскных мероприятий, проведенных полицией Атырау, раскрыт ряд краж, в ходе которых изъяты вещественные доказательства. - В числе вещдоков есть оргтехника, телефоны, а также драгоценности. На сегодняшний день свои вещи распознали 13 потерпевших. Вместе с тем на данный на данный момент еще не нашли своих хозяев ноутбук, аудиоаппаратура, несколько мужских часов, изделия из серебра и золота, а также бижутерия, - рассказали в пресс-службе департамента полиции Атырау. Потерпевшим необходимо обратиться в городской отдел полиции №1, при себе необходимо иметь документы либо чеки, определяющие право на имущество. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.Ерлан ОМАРОВ